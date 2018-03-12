Американцы пытаются заставить нас финансировать Украину - эксперт

Запад был заинтересован в том, чтобы в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» суд встал на сторону украинской компании. Так считает политолог, эксперт по международным вопросам геополитики Павел Шипилин.

«Наши западные так называемые партнеры задействовали огромное количество влияния, среди них оказалось и правосудие. Это очевидно, достаточно прочитать контракт. Я не большой любитель давать оценку судьям, но в данном случае мы имеем дело с очевидной несправедливостью. Цена вопроса - не эти несчастные 2,5 миллиарда долларов, она гораздо выше. По сути нас пытаются вынудить направить весь наш газ в украинскую трубу. Практически в открытую пытаются нам насолить», - сказал эксперт в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению Шипилина, США выгодно решение Стогкольмского арбитража удовлетворить частично иск «Нафтогаза». Как полагает эксперт, таким образом Вашингтон пытается заставить Москву «финансировать» Украину.

«В конечном итоге, она (газотранспортная система Украины - при.ред) просто окажется никому не нужной. Это очевидно. Другое дело, что я бы не облегчал эту проблему. Мы должны понимать, что до первого марта существовал по всей видимости совершенно конкретный план, который реализовывался, целью которого было заставить нас финансировать Украину. Американцы не тянут этот чемодан без ручки, который им достался. Они решили перевести стрелки на нас. Для этого был задействован Стокгольмский арбитраж, в частности», - отметил Шипилин.

В четверг, первого марта Стокгольмский арбитражный суд постановил, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. С решением арбитража в Москве категорически не согласны. Комментируя ситуацию, глава российского холдинга Алексей Миллер подчеркнул, что при вынесении решения по спору между компаниями в Стокгольме руководствовались двойными стандартами. Кроме того, он отметил, что одним из аргументов судей стало резкое ухудшение состояния украинской экономики.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — сказал Миллер.

«Газпром» отказался от поставок Украине голубого топлива и вернул предоплату март.

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