Табаков был символом русского театра - Владимир Соловьев
По мнению российского телеведущего, уход Табакова из жизни это потеря не только для отечественного, но и для мирового театра.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Об этом Соловьев рассказал сайту телеканала «Звезда».
«Олег Павлович Табаков – великий русский актер. Это невосполнимая потеря не только для отечественного но и для мирового театра. Он создал удивительные образы, которые вошли в жизнь каждого поколения советских людей эпохи Табакова. От детей до взрослых. От замечательных добрых мультиков до проникновенных театральных ролей. Табаков не только блистательный мастер, но и тот, кто воспитал целую плеяду гениев. Такие актеры были есть и будут символом великого русского театра. Печально, что сегодня от нас ушел этот великий человек», - сказал телеведущий.
Ранее Дмитрий Нагиев рассказал о том, что чувствует после утраты Табакова.