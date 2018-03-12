Табаков был символом русского театра - Владимир Соловьев

Об этом Соловьев рассказал сайту телеканала «Звезда».

«Олег Павлович Табаков – великий русский актер. Это невосполнимая потеря не только для отечественного но и для мирового театра. Он создал удивительные образы, которые вошли в жизнь каждого поколения советских людей эпохи Табакова. От детей до взрослых. От замечательных добрых мультиков до проникновенных театральных ролей. Табаков не только блистательный мастер, но и тот, кто воспитал целую плеяду гениев. Такие актеры были есть и будут символом великого русского театра. Печально, что сегодня от нас ушел этот великий человек», - сказал телеведущий.