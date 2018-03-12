Экспорт сельхозпродукции вырос в 16 раз с 2000-го года - Путин

В столицу Кубани, где проходит Всероссийский форум сельхозпроизводителей, прибыл президент России Владимир Путин. Открывая пленарное заседание, президент отметил огромный вклад аграриев в развитие российской экономики.

«Необходимо постоянно повышать качество российской продукции. Наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий, в том числе, на зарубежных рынках. Наши сельхозпредприятия способны решать такие задачи - по сравнению с 2000-м годом экспорт сельхозпродукции и продуктов питания вырос, страшно называть такую цифру, в 16 раз», - заявил Путин.

Кроме этого, глава государства побывал в Национальном центре зерна, сотрудники которого уже больше 100 лет работают над повышением урожайности российских регионов и защитой растений. Президент пообщался с ведущими учеными Центра и поблагодарил их за работу.