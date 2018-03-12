Путин выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Владимиру Путину сообщили о прискорбной новости — кончине Олега Павловича Табакова. Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников», — отметил Песков.

Сегодня стало известно о смерти всенародно любимого советского и российского актера и режиссера, народного артиста России Олега Табакова. Он умер в Москве на 83-м году жизни.