Это национальная трагедия – Леонид Якубович о смерти Олега Табакова

Телеведущий и народный артист России Леонид Якубович в интервью сайту телеканала «Звезда» поделился воспоминаниями о коллеге Олеге Табакове. По словам Якубовича, смерть этого артиста – национальная трагедия для всего русского народа, так как Табаков был целой эпохой русского искусства, которая, к сожалению, уходит.

«Уходит эпоха русского лучшего в мире театра. Уходит эпоха русского искусства. Таких людей больше не будет или во всяком случае их не будет очень долго. Это трагедия. По настоящему, трагедия народа. Об это мало кто говорит, но это совершенный факт. Это правда, это на самом деле так. Он феноменальный русский актер. Ничего подобного нигде в мире нету. Есть другие, но такого гигантского таланта я нигде не встречал. Это национальная трагедия, вот что сегодня произошло», - сказал Леонид Яубович.

Ранее стало известно, что в Москве на 83 году жизни умер народный артист СССР Олег Табаков.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра «Современник». Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино.