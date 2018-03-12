Он сделал себя сам – Марк Захаров об Олеге Табакове

Олег Табаков ушел из жизни на 83-м году жизни. Марк Захаров назвал очень сложной задачей найти ему замену в качестве режиссера МХТ им. Чехова.

«Вы знаете, это был человек огромного значения, он внес очень большой вклад в нашу культуру, в российский театр, кинематограф. Он создал ряд произведений, которые стали классическими. Табаков играл большое значение в консолидации актерской и режиссерской и был очень важным и необходимым для нас человеком. И еще выделяет в нем, как он сделал себя сам, как выстроил свои актерскую и режиссерскую карьеру … Он очень быстро перерос период «мальчонки» и стал крупным, замечательным актером, и, конечно, это очень крупная эпоха с ним связана - руководство МХТ. Я не очень представляю, кто из «режиссерских» людей сейчас может возглавить театр. Сейчас очень сложная задача стоит и перед Министерством культуры и перед другими руководящими инстанциями восполнить эту невосполнимую утрату», - заявил Захаров.

До этого стало известно, что в Москве на 83 году жизни умер Олег Табаков. Он руководил театрами «Табакерка» и МХТ им. Чехова, был ректором Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра «Современник».