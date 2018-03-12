Вашингтон не намерен договариваться с Ираном - эксперт

Разногласия между США и ведущими европейскими державами по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), проще говоря, ядерной сделки с Ираном, вступившей в силу в октябре 2015 года, становятся все глубже. И чем сильнее президент США Дональд Трамп давит на европейских партнеров, пытаясь склонить их к отказу от ядерного соглашения, тем жестче они реагируют, демонстрируя довольно редкую для Старого Света неуступчивость «дяде Сэму». К такому выводу в своей статье для еженедельника «Звезда» приходит обозреватель Равиль Мустафин.

Посол Евросоюза в США Дэвид O'Салливан напрямую обвинил Белый дом в «торговле принципами» и пообещал, что ЕС будет выступать против попыток США торпедировать ядерную сделку с Ираном. Читать далее…