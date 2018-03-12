Для нас для всех это огромная утрата – Дмитрий Нагиев о смерти Табакова

По мнению Нагиева, смерть Табакова – невосполнимая потеря, и огромная утрата для всех людей.

«Табаков - это тот случай, когда ушел целый пласт понимания профессии в высочайшем значении этого слова. Хотя черт с ней, с профессией, он как человек был, несмотря на всю неоднозначность на таких вершинах, на которых простых людей и однозначных нет. Для нас для всех это огромная утрата», - рассказывает актер.

«Может показаться что ушел просто актер, который озвучивал кота Матроскина и еще что-то…нет, это не так, ушла часть жизни, которая с уходом таких людей как Табаков уже не вернется никогда. Должно пройти много времени, прежде чем мы, хотя бы какой-то стороной своего характера быть похожим на таких людей как Олег Табаков. Это все, что я могу сказать», - заявил Нагиев.