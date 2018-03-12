«Я благодарна ему за мой старт в Москве»: Ирина Безрукова — о смерти Табакова

Российская актриса Ирина Безрукова выразила соболезнования в связи со смертью актера Олега Табакова. Актриса рассказала, что благодаря ему она успешно начала свою карьеру в Москве.

«Я благодарна Олегу Павловичу за мой старт в Москве. В 90-м году я сыграла свои первые роли в московском театре-студии под руководством Олега Павловича. Если бы не он, мой путь не был бы таким! Он в день рождения пришел смотреть премьеру. И мы тогда с ребятами подарили ему вкуснейшую самаркандскую дыню. Олег Павлович известный гурман! И на дыне тогда ножом ребята-коллеги мои вырезали цифру 55. Это было очень весело! Мне безумно жаль, что Олега Павловича не стало. Просто безумно жаль!», - цитирует Безрукову телеканал «360».

Ранее в интервью телеканалу «Звезда» актер театра и кино Станислав Садальский выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Олега Табакова. Он рассказал, как Табаков учил его жизни и творчеству, и как взял его после окончания института на работу.

Днем в понедельник 12 марта стало известно, что в Москве на 83 году жизни умер российский актер Олег Табаков.