Настоящий человек, не боялся идти на конфликт – Садальский об Олеге Табакове

Актер театра и кино Станислав Садальский выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Олега Табакова. В интервью сайту телеканала «Звезда» он рассказал, как Табаков учил его жизни и творчеству, и как взял его после окончания института на работу.

«Он меня взял в театр «Современник» после окончания института. Он человек, который не боялся идти на конфликт. Это очень важное качество. Он всегда заступался за коллег, занимал бедным актерам денег, он всем помогал. Он достойный, он настоящий, он очень большой художник. Он меня учил, просвещал, говорил, что читать», - рассказал Садальский.

Ранее стало известно, что в Москве на 83 году жизни умер российский актер Олег Табаков. Он руководил театрами «Табакерка» и МХТ имени Чехова, был ректором Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы. Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра «Современник». Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино.