Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Настоящий человек, не боялся идти на конфликт – Садальский об Олеге Табакове

Анастасия Евдокимова
16:54 12.03.2018
Актер Станислав Садальский вспоминает о коллеге и своем учителе.
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress

Актер театра и кино Станислав Садальский выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Олега Табакова. В интервью сайту телеканала «Звезда» он рассказал, как Табаков учил его жизни и творчеству, и как взял его после окончания института на работу.

«Он меня взял в театр «Современник» после окончания института. Он человек, который не боялся идти на конфликт. Это очень важное качество. Он всегда заступался за коллег, занимал бедным актерам денег, он всем помогал. Он достойный, он настоящий, он очень большой художник. Он меня учил, просвещал, говорил, что читать», - рассказал Садальский.

Ранее стало известно, что в Москве на 83 году жизни умер российский актер Олег Табаков. Он руководил театрами «Табакерка» и МХТ имени Чехова, был ректором Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы. Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра «Современник». Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Умер Олег Табаков
Дата12.03.2018, 16:21
Умер Олег Табаков
Дмитрий Труненков открыл комнату Юнармейца в родном селе
Дата12.03.2018, 13:29
Дмитрий Труненков открыл комнату Юнармейца в родном селе
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией
Дата12.03.2018, 15:52
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Бразилией и Францией
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»
Дата12.03.2018, 05:51
В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
18:31 В стране и мире
Видео
В Пентагоне признали, что у США нет доказательств применения Дамаском химоружия
17:18 В стране и мире
Видео
Это национальная трагедия – Леонид Якубович о смерти Олега Табакова
15:22 В стране и мире
Могерини заявила о готовности ЕК к переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»
14:15 В стране и мире
Генпрокурор Украины вызвал российских судей на допрос из-за Крыма
13:01 В стране и мире
Видео
Страны Прибалтики вообще не имеют никакого отношения к «Северному потоку-2» - эксперт
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.