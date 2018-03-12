В Австралии мужчину из пасти акулы спасли шорты

В Австралии пожилой 69 - летний мужчина отбился голыми руками от нападавшего на него хищника. На побережье Серф Кост Шир в штате Виктория, Роб Кроссланд купался в море, когда увидел 3,5 – метровую акулу, которая направила на него.

Кроссланд нырнул под воду и бил акулу по носу, когда она к нему приближалась.

«Она сделала шесть или семь кругов, каждый раз я ее бил, она отплывала и опять возвращалась», — приводит слова австралийца сайт газеты «Известия».

Кроссланд утверждает, что его спасли ярко - розовые шорты – так акула подумала, что перед ней тюлень.