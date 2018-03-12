Участники «АТО» отказались от наград Порошенко
Участники так называемой «АТО» отказались от наград и медалей украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает местное издание «Галицький кореспондент» со ссылкой на «киборга» Василия Кузьмина. По его словам, девять медалей и шесть отличий «За участие в антитеррористической операции» были вручены военнослужащим в военкомате. «Киборги» намерены вернуть их в знак протеста против разгона мирного палаточного лагеря в Киеве 3 марта текущего года.
По словам Кузьмина, аналогичные протесты прошли в разных регионах Украины. Таким образом, участники так называемой «АТО» выступили в защиту своих собратьев, волонтеров и мирных жителей, пострадавших от рук киевских правоохранителей.
Третьего марта киевская полиция разгромила палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили возле здания Верховной рады. Акция сопровождалась массовыми беспорядками: протестующие забрасывали стражей порядка камнями и бутылками. Во время обысков у многих демонстрантов были найдены боевые гранаты и коктейли Молотова. В результате полиция задержала более ста человек, еще десятерых отвезли в больницу с различными травмами. Несмотря на активное сопротивление, лагерь был зачищен.
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