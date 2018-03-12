Умер Олег Табаков

В Москве на 83-м году жизни умер легендарный российский актер Олег Табаков. Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова. В последнее время состояние здоровья актера сильно ухудшилось. Сообщалось, что театральный мэтр уже не сможет вернуться на сцену. Недавно стало известно, что актер находится в состоянии глубокого оглушения.

О проблемах со здоровьем Олега Табакова впервые сообщили в ноябре 2017 года. Тогда из-за обострившейся ситуации врачам пришлось ввести пациента в искусственную кому. Причиной ухудшения его здоровья стала деструктивная пневмония.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков один из основателей театра «Современник». Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино. Олег Табаков руководил театрами «Табакерка» и МХТ имени Чехова, был ректором Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.