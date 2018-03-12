В Минтруда объяснили резкое увеличение зарплат бюджетникам

Повышение зарплат бюджетников обусловлено достижением показателей, заложенных в майских указах.

«Вышли на нормальное исполнение указов начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200 процентов, мы должны были достичь в IV квартале около 180 процентов», - приводит РИА Новости слова главы Минтруда Максима Топилина.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что повышение зарплат – не сиюминутный процесс, и что решения по таким вопросам принимаются на протяжении нескольких лет.