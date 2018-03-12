Число жертв авиакатастрофы в Непале возросло до 50

При крушении самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport) погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии Непала.

Ранее сообщалось о 38 погибших и 23 пострадавших.

Самолет Bombardier Q400 летел рейсом Дакка-Катманду и потерпел крушение во время захода на посадку. На месте аварии работают экстренные службы. Предварительной причиной крушения называют неисправность техники.