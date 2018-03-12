Врач рассказал, чем опасен новый вирус «болезни Х»

Новые вирусы, такие как появившийся подтип «болезнь Х» будут появляться каждый год, и вирусологи не сразу могут все узнать о природе заболевания. Над этим предстоит поработать. Вирус опасен тем, что он может мутировать, и это происходит очень быстро. Об этом в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал врач и эксперт в области здравоохранения Евгений Ковалев.

«Болезнь Х - это условное наименование возможных новых инфекций. Всемирной Организации Здравоохранения специально предусмотрела возможность появления новых инфекций, так как есть такая международная классификация болезней. В ней предусмотрена специальная рубрика для новых инфекций. Такая ситуация была с прионными болезнями, в том числе «коровье бешенство», «почесуха овец» (медленно развивающаяся прионная инфекция овец – прим. ред.), «болезнь Крейтцфельдта-Якоба» (быстро прогрессирующее нарушение работы мозга – прим. ред.). Именно с этими болезнями подобная ситуация была. Никто не знал, чем вызывается, заранее включили в рубрику, потом стало понятно. Нужно понимать, что новые инфекции будут появляться постоянно. У вирусов происходят мутации. Некоторые вирусы, которыми болеют животные, неожиданно могут быть патогенными для человека. Мы не все знаем сейчас о вирусной природе тех заболеваний. Профессия инфекциониста будет очень популярна, потому что вирусы будут появляться и мы с этим ничего сделать не можем», - рассказал сайту телеканала «Звезда» врач Евгений Ковалев.

Ранее СМИ со ссылкой на ежегодный обзор ВОЗ сообщили о распространении новой неизведанной «болезни Х».