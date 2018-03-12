Полеты из Москвы в Каир могут возобновиться в конце марта

Расписание рейсов Москва-Каир появилось на сайте аэропорта «Домодедово».

Компания EgyptAir заявила, что договорилась о начале полетов с российской стороной и теперь ждет окончательного согласования всех деталей. Рейсы в Москву будут выполняться на самолетах Boeing нового поколения.

В международном аэропорту Каира также готовятся к приему наших авиарейсов. Там для граждан, прилетающих из России, выделен специальный зал ожидания. Следить за безопасностью на регулярной основе будут российские специалисты.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром были закрыты в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалым-авиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами теракта стали 224 человека.