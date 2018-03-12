Пьяный мужчина на внедорожнике устроил погром на парковке

Видеозапись инцидента появилась в Youtube . На кадрах видеозаписи показано, как мужчина на Toyota Land Cruiser несколько минут таранит RAV4. По некоторым данным, автомобиль принадлежит его супруге.

За кадром слышны испуганные возгласы оператора, который просит проходящих мимо людей вытащить вандала из машины.

Также, испуганный оператор умоляет пьяного водителя не таранить его автомобиль.

Сообщается, что в данный момент полиция занимается проверкой данного инцидента.