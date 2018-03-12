Могерини заявила о готовности ЕК к переговорам по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом»

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что Еврокомиссия готова возобновить переговоры с Россией и Украиной по урегулированию газового спора между «Нафтогазом» и «Газпромом».

По ее словам, решение российской компании о прекращении предоплаченных газовых поставок на Украину недавно обсуждалось с президентом Украины Петром Порошенко.

«Газпром» должен выполнять договорные обязательства. Европейская комиссия, в том числе в лице комиссара (Мароша. — прим.ред.) Шевчовича, активно работает в этом направлении. Мы готовы возобновить трехсторонние переговоры в этом отношении», — приводит слова Могерини РИА Новости.

Ранее официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен заявила, что обязательства по поставкам и транзиту российского газа в Европейский союз выполняются в полном объеме.

1 марта «Газпром» объявил о прекращении поставок газа украинской компании «Нафтогаз».