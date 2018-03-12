На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер

Во Львовской области 20-летний юноша продал почку ради свадьбы и умер.

Как сообщает «Lvnews», молодой человек решил закатить «богатую свадьбу», и сказал что уезжает на заработки за границу.

Вернулся юноша уже с 15 000 долларов, однако через месяц умер.

Сообщается, что родные парня и его жена узнали, зачем он ездил за рубеж только после смерти жениха.