На Украине жених продал почку ради свадьбы и умер
Молодой человек решил закатить «богатую свадьбу», однако скончался через месяц после операции.
Фото: pixabay.com
Во Львовской области 20-летний юноша продал почку ради свадьбы и умер.
Как сообщает «Lvnews», молодой человек решил закатить «богатую свадьбу», и сказал что уезжает на заработки за границу.
Вернулся юноша уже с 15 000 долларов, однако через месяц умер.
Сообщается, что родные парня и его жена узнали, зачем он ездил за рубеж только после смерти жениха.