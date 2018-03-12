«Кинжал» ужаснул западные СМИ

В британском издании Metro вышел материал, посвященный российской гиперзвуковой ракете «Кинжал».

Авторы публикации выразили повышенный интерес к опубликованному ранее видео учебно-боевого пуска ракеты «Кинжал» и подробно описали все происходящее на кадрах.

«Запуск пошел по плану, гиперзвуковая ракета достигла своей цели», - сообщает издание.

В материале подчеркивается, что, после отсоединения ракеты от МиГ-31, она оставляет за собой в небе «огненный след».

Ранее другое британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой авторы отметили достоинства новейшей российской разработки «Кинжал».