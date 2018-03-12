В ВОЗ предупредили о глобальной эпидемии смертоносной «болезни X»
Человечеству угрожает «болезнь Х», считают во Всемирной организации здравоохранения.
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По словам исполнительного директора Норвежского исследовательского совета и научного консультанта ВОЗ Йона-Арне Роттингена, организация предупреждает врачей во всем мире о том, что на планете появилось новое эпидемическое заболевание с неизвестным возбудителем.
Патоген, вызывающий заражение пока не выявлен, поэтому речи о вакцине не идет. В связи с этим вспышка заболевания может быть «невиданной».
Ученый отметил, что сейчас ВОЗ работает над разработкой вакцины от этой болезни и тестов, которые смогут диагностировать заболевание.
Ранее сообщалось, что в Китае в первый раз в этом году был зарегистрирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4.