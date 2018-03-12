В ВОЗ предупредили о глобальной эпидемии смертоносной «болезни X»

По словам исполнительного директора Норвежского исследовательского совета и научного консультанта ВОЗ Йона-Арне Роттингена, организация предупреждает врачей во всем мире о том, что на планете появилось новое эпидемическое заболевание с неизвестным возбудителем.

Патоген, вызывающий заражение пока не выявлен, поэтому речи о вакцине не идет. В связи с этим вспышка заболевания может быть «невиданной».

Ученый отметил, что сейчас ВОЗ работает над разработкой вакцины от этой болезни и тестов, которые смогут диагностировать заболевание.

Ранее сообщалось, что в Китае в первый раз в этом году был зарегистрирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4.