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Роботы-убийцы: сможет ли искусственный интеллект захватить мир

Лина Давыдова
13:30 12.03.2018
Искуственный интеллект развивается с огромной скоростью. Но что произойдет с миром, если однажды машины станут умнее людей и захотят избавиться от своих создателей? Ответы на эти вопросы смотрите в программе «Политический детектив» на САЙТЕ телеканала «Звезда».
Роботы-убийцы: сможет ли искусственный интеллект захватить мир
Фото: pixabay

Развитие систем искусственного интеллекта открывает перед человечеством двери к четвертой промышленной революции. Роботы становятся все умнее, а их способность к самообучению поражает. Недавно гонконгская компания Hanson Robotics разработала на основе самообучающей нейросети андроида по имени София. Она воспринимает мир встроенными в глаза камерами, может разговаривать с людьми и изображать десятки различных эмоций. Однако до идеала робототехники  Софии еще далеко. Во время экономического форума в Давосе, состоявшегося в январе 2018 года, андроид «завис» после того, как украинская делегация задала вопрос о том, что делать с коррупцией в стране.

«Сюрпризы» София начала преподносить через год после ее эксплуатации. Так, на вопрос разработчика Дэвида Хэнсона, хочет ли она уничтожить человечество, она ответила: «Хорошо, я хочу уничтожить человечество». Позже о своем плане захватить мир София в шутку поделилась в популярном вечернем шоу с ведущим Джимми Фэллоном. Однако шутку оценили далеко не все зрители. Многим и вовсе стало не по себе, когда они провели параллели с художественным фильмом «Из машины» 2014-го года, где женщина-робот выходит из-под контроля человека и жестоко расправляется со своим создателем. Кто может гарантировать, что творение  Hanson Robotics  со временем не поступит так же? Кто знает, что происходит внутри нейронного мозга, который день за днем обучает сам себя?

Военный историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов в программе «Политический детектив» на телеканале «Звезда» высказал свои опасения по поводу развития искусственного интеллекта. Эксперт не исключил, что на определенном этапе роботы могут решить, что от людей нужно избавляться.

«Искусственный интеллект просто на определенном этапе может решить, что человек несовершенен. И от людей надо избавиться. И что земля должна принадлежать машинам с искусственным интеллектом», - предположил Кнутов.

Многие эксперты полагают, что за развитие искусственного интеллекта яростнее всего выступает Пентагон. Американские вооруженные силы намерены делать упор на разработку боевых роботов, а также использование их в наземных операциях. В частности, инженерная компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, создает множество платформ для Минобороны США.

«Вообще, знаете эти роботы в принципе создавались конкретно для военных целей и для Минобороны США», - объясняет основатель и гендиректор компании по производству робототехники Владимир Белый.

Инженеры Boston Dynamics выкладывают в открытый доступ достижения своих роботов. Так, например, большой популярностью в Сети пользуется видео со SpotMini - роботизированным гибридом собаки и жирафа. Он неплохо обращается с хрупкими предметами и может быть отличным помощником на кухне.

Умные машины этой компании настолько похожи на живых существ, что любой новый ролик Boston Dynamics вызывает нешуточный резонанс. С особым восторгом публика приняла человекоподобного робота Atlas. Недавно он продемонстрировал чудеса владения собственным «телом».

«Atlas показывает всегда самые высокие результаты. Если взять простые процессы, то он легко стоит на одной ноге. Он работает очень долго. Способен поднимать большие грузы, и в конце 17 года они продемонстрировали настоящий прорыв в робототехнике - данный робот сделал сальто. Это огромный скачок в направлении мехатронике и в расчете всех гигроскопических систем технического устройства», - поясняет директор компании, занимающейся разработкой Promobot Олег Кивокурцев.

Мало кто задумывается, в каких областях могут пригодиться такие навыки. И на кого на самом деле могут работать лучшие инженеры-робототехники США.

«Они создают веселый хайп и делают так, что роботы делают сальто. Показывают, что они занимаются только разработкой систем динамического равновесия, отрабатывая ходьбу там или эти прыжки. Но по сути дела, в принципе, такой робот способен преодолеть дистанцию, там, взять в руки оружие и застрелить человека. Ну в принципе терминаторы готовы», - полагает Владимир Белый.

Boston Dynamics в этом году претендуют на круглую сумму в рамках новой военной программы Пентагона. Агентство DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США) выделяет компании миллиарды долларов на разработку в области компьютерных технологий.

Иными словами, все эти забавные железные существа, которым рукоплещет мир, скоро вполне могут стать боевыми единицами армии США.

DARPA - все чаше из уст экспертов звучит название этой организации. Чем именно занимаются в этой компании? И правда ли, что в DARPA всерьез занимаются разработками роботов-солдат для американской армии? Обо всем этом вы узнаете в расследовании «Политического детектива». Смотрите программу на сайте телеканала «Звезда».

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