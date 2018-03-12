Страны Прибалтики вообще не имеют никакого отношения к «Северному потоку-2» - эксперт

Генеральный директор института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что «страны Прибалтики и Польша вообще не имеют никакого отношения к проекту («Северный поток-2» - прим. ред.) и никоим образом пострадать не могут».

«Транзит, например, через Польшу идет по газопроводу «Ямал-Европа». На территории Белоруссии, он принадлежит "Газпрому" на 100%, а на территории Польши на 48%. Когда будет настроен "Северный поток-2", на него газ не будет перебрасываться», - сказал Правосудов.

Он подчеркнул, что газотранспортная система Украины не принадлежит российскому холдингу. При этом транзитный тариф по территории Украины существенно выше, чем по действующему «Северному потоку» и по «Ямал-Европе». Поэтому естественно российский холдинг старается минимизировать объем транзита по территории этой страны.

«Что касается Молдавии, то она может каким-то образом пострадать, потому что газ в Молдавию попадает с Украины. Если Киев и дальше будет завышать тарифы на транспортировку газа, то "Газпрому" будет все менее и менее выгодно отправлять газ по этому маршруту. Так что Молдавии нужно подумать о том, чтобы выступать против всех российских проектов, а подумать о своих интересах в первую очередь. Потому что, если украинские власти будут дальше бесконтрольно увеличивать и так самый высокий тариф на транзит, то Молдавия тоже может от этого пострадать», - также подчеркнул эксперт.

Он отметил, что все пять стран, которые в воскресенье выступили против «Северного потока-2» (Латвия, Литва, Польша, Молдавия Украина), так или иначе были против первого «Северного потока», но их позиция ни к чему не привела, потому что остальные страны ЕС – потребители этого газа всегда говорили о своей заинтересованности в этом проекте и сейчас то же самое происходит в отношении «Северного потока-2».