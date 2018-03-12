Опубликованы кадры «первых шагов» Путина на льду

В Сети опубликованы первые хоккейные тренировки президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кадры являются частью фильма российского журналиста и телеведущего Андрея Кондрашова, посвященного главе РФ.

«Меня и так стараются беречь коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким "чайникам", как я», - рассказал Путин о своем увлечении хоккеем.

В опубликованном фрагмента фильма Путин осваивает коньки под руководством двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Касатонова.

Ранее глава государства в интервью для фильма «Путин» рассказал, как ему удается сохранить секрет своей работоспособности.