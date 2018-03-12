Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Совет Евросоюза заявил о продлении санкций в отношении 150 человек и 38 организаций до 15 сентября. Причиной такого решения стала ситуация вокруг Украины, сообщается в пресс-релизе.

«Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что меры состоят из заморозки активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям России.

В заявлении также говорится, что соответствующие нормативные акты будут размещены в Официальном журнале ЕС 13 марта, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в течение ближайших 30 дней.