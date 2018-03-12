Трамп намерен добиваться неоспоримого глобального господства США – эксперт

Все, что делает президент США Дональд Трамп на международной арене и у себя в стране, должно обеспечить мировое господство Америки. В той или иной форме он говорил об этом многократно, пишет в своей статье для еженедельника «Звезда» эксперт РИСИ Игорь Пшеничников.

Политологи спорят о том, каковы основные инструменты, которые Трамп намерен использовать в достижении американского превосходства над всем миром, которому никто не сможет ни воспротивиться, ни противостоять. Понятно, что это, во-первых, военная сила, во-вторых, финансово-экономические ресурсы и, в-третьих, политическое давление, опирающееся на первые два аргумента. Читать далее…