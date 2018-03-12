Самолет авиакомпании US-Bangla потерпел крушение в Непале

Самолет авиакомпании US-Bangla потерпел крушение вблизи международного аэропорта Катманду (Непал), сообщает портал Airlive.

Отмечается, что лайнер рухнул, когда заходил на посадку. Он пересек одну взлетно-посадочную полосу и ударился о землю. По словам пресс-секретаря воздушной гавани, самолет разбился на футбольном поле.

На кадрах, попавших в Сеть видно, что дым поднимается черными клубами на несколько десятков метров. О точном числе жертв и пострадавших пока нет информации. На месте уже работают спасатели, медики и полиция.