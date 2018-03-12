Исследователь раскрыл новые подробности в деле о гибели группы Дятлова

Уральский исследователь Валентин Дегтерев заявил о том , что в погибшей группе туристов Игоря Дятлова было 11 трупов.

Как сообщил исследователь в своем блоге, в деле о смерти туристов присутствуют «невероятные» подробности, о которых не приятно было говорить публично.Опираясь на видеозаписи, найденные в интернете – Дегтерев утверждает, что в морге, где должно было проводится вскрытие погибших туристов якобы было 11 трупов. А по всем официальным документам, проходило только девять тел.

Также, исследователь-энтузиаст утверждает, что неподалеку от места гибели туристов находился промышленный карьер, где добывалась марганцевая руда, а в поселении рядом была зона с заключенными.