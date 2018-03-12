Мастерская боевиков по производству химоружия обнаружена в Восточной Гуте

Правительственные войска Сирии при зачистке населённого пункта Афтрис в Восточной Гуте, после выхода оттуда боевиков, обнаружили кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов, сообщил журналистам в понедельник полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим.

«Предположительно, снаряжение указанных боеприпасов могло производиться в рамках подготовки провокации для обвинения правительственных войск в применении химического оружия», - сказал он.

Ранее во время интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин заявил, что сообщения о применении химического оружия в Сирии — это ложные новости и дезинформация.

Путин подчеркнул, что ответственность за применение там химических отравляющих веществ лежит на террористах и радикалах, которые совершают эти преступления, чтобы обвинить в них президента Сирии Башара Асада.

Ранее сообщалось, что сирийские специалисты обнаружили на подконтрольных террористам территориях около 24 тонн химических отравляющих веществ.