Илон Маск назвал способ пережить Третью мировую войну

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что для спасения человечества от последствий Третьей мировой войны необходимо строить космические станции на Марсе и Луне, так как именно на них моно будет возродить человеческую цивилизацию.

«Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков», - заявил Маск.

Он считает, что именно под эти цели нужно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. И самым идеальным, на взгляд предпринимателя, является Марс, потому что он достаточно далеко от Земли, соответственно больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны), чем база на Луне.