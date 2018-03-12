Илон Маск назвал способ пережить Третью мировую войну
По словам Маска, «есть некоторая вероятность», что в скором времени на нашей планете «наступят средние века», особенно, если будет Третья мировая война.
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Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что для спасения человечества от последствий Третьей мировой войны необходимо строить космические станции на Марсе и Луне, так как именно на них моно будет возродить человеческую цивилизацию.
«Мы хотим иметь уверенность в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков», - заявил Маск.
Он считает, что именно под эти цели нужно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. И самым идеальным, на взгляд предпринимателя, является Марс, потому что он достаточно далеко от Земли, соответственно больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны), чем база на Луне.