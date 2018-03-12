Названы основные темы Петербургского международного экономического форума-2018

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года. Ключевая тема мероприятия – «Создавая экономику доверия».

«Президент определил цель вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых. Для этого инвестиции должны составить 25-27% ВВП. Это комплексная задача, которая требует системного развития инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных инструментов финансирования, значительного упрощения административных процедур, предсказуемых макроэкономических условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и государством», - рассказал Министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он также отметил, что основная тема Форума отражает одну из важнейших задач, стоящих перед нами сегодня.

«Центральная тема Форума «Экономика доверия" – это диалог о том, как разрешить противоречия, которые снижают потенциал глобального роста: от неравенства до возрождающегося протекционизма, и одновременно поиск ответов на общие вызовы: технологические, демографические, энергетические и другие», - рассказала председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что главной тема российской повестки является экономический рост в новых условиях, а от того, какие условия государство сможет создать для эффективного и инновационного бизнеса, зависит, возможность раскрытия потенциала российской экономики.

Набибуллина рассказала, что тема доверия является исключительно актуальной для сессий, посвященных вопросам развития финансовой системы.

«Экономический рост требует финансовых ресурсов, а эффективность финансового посредничества в целом и развитие институтов длинных денег не возможны без доверия между экономическими агентами, доверия к институтам. К факторам, способствующим повышению доверия к финансовой системе относятся добросовестность участников, здоровая конкуренция, защита прав вкладчиков и акционеров. Эти и связанные с ними темы будут активно обсуждаться на Форуме», - рассказала она.

Обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях - «Глобальная экономика в эпоху изменений», Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

Как рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ-2018, руководитель программного комитета Форума Антон Кобяков, в разработке программы традиционно приняли участие ведущие эксперты из России и многих стран мира.

«Мы получили множество предложений, из которых выбрали и включили в программу лучшие, самые актуальные, отражающие ключевые вызовы, стоящие перед миром сегодня. Существенное количество сессий посвящены экономике нового времени, развитию технологий и трансформации всех сфер жизни под их влиянием», - рассказал он.

По словам Кобякова, дискуссии в рамках деловой программы Форума должны привлечь внимание участников и гостей Форума.

«Мы считаем, что основная тема Форума «Создавая экономику доверия» особенно актуальна сегодня и отражает стремление бизнеса к развитию без искусственных ограничений. На Форуме мы, как уже неоднократно говорилось, формируем пространство доверия, и приглашаем всех к нему присоединиться», - заключил он.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила, что архитектура ПМЭФ полностью отражает современные тенденции и те вызовы, которые сейчас стоят перед Россией и миром.

«Ответить на эти вызовы мы сможем только в том случае, если все заинтересованные игроки – государство, бизнес, некоммерческие организации – будут действовать заодно, на равных, формируя экономику доверия. Уверена, что нынешний форум станет площадкой для обсуждения актуальнейших тем и выработки конкретных решений», - рассказала она.

Также сообщается, что с целью исполнения поручения Президента о создании на базе ПМЭФ молодежной секции будет проведен Молодежный экономический форум. Участники обсудят ключевые экономические и политические вопросы с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными.

Мероприятия Форума будут способствовать налаживанию контактов с молодыми предпринимателями во всем мире и развитию способов взаимодействия в международном бизнес-сообществе.

Организаторы сохранили ставшие уже традиционными форматы межстрановых бизнес-диалогов и тематических бизнес-завтраков. В рамках Форума состоятся встречи деловых кругов России и стран-гостей Франции и Японии. Отдельные встречи запланированы с представителями деловых сообществ США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Тематические бизнес-завтраки соберут представителей фармацевтических компаний, IT-индустрии. Отдельный завтрак проведет Сбербанк России.

Также в рамках Форума пройдут мероприятия в полюбившемся участникам формате «Беседы о будущем». Форсайт-сессию на тему «Будущее разума» проведет Митио Каку, специалист в области теоретической физики и популяризатор науки. Российский предприниматель Олег Тиньков расскажет о будущем технологического предпринимательства в России.

Кроме того, на полях ПМЭФ пройдут региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», Форум малого и среднего предпринимательства, а также сессия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» на тему: «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».