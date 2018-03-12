Эти инициативы связаны с попыткой нагнетания русофобии - эксперт о желании Киева получить «прощение» у ДНР и Крыма

Военный обозреватель Александр Жилин в интервью сайту телеканала «Звезда» прокомментировал намерение Киева вытребовать «прощения» у жителей Крыма и ДНР.

По его словам, такие инициативе связаны со стремлением унизить людей на законодательном уровне.

«Подобного рода инициативы которые выдвигает Верховная рада Украины, они связаны только с одним – с попыткой дальнейшего нагнетания русофобии и с попыткой уже на законодательном уровне приступить к унижению людей, которые фактически выступили против фашизма», - рассказал эксперт.

По его словам, в Крыму и на Донбассе не смирились с теми процессами, которые происходят на Украине.

«Это идет война против России и предпринимаются попытки унижения национального достоинства. Почему они обречены? Потому что ничего, кроме обратной реакции, они не дадут. И люди и на Донбассе, и в Крыму ответят только сплочением и антифашистскими настроениями», - заключил Жилин.

Законопроект «О прощении» был внесен в Верховную раду. В одной из его статей Сенченко жителям Крымского полуострова и Донбасса предлагается «признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные преступления».