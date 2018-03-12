Тереза Мэй готова официально обвинить Москву в отравлении Скрипаля – Times

Британский премьер Тереза Мэй готовится к тому, чтобы «предъявить России официальные обвинения» в попытке отравления нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщило издание Times.

В Лондоне в понедельник пройдет заседание совета нацбезопасности, где главе правительства страны зачитают доклад о последних результатах расследования отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Журналисты издания пишет, что в полиции и разведке готовы представить премьер-министру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Москва.

После этого Мэй может выступить с официальным заявлением, обвинив РФ в атаке в Солсбери. По данным Times, глава правительства готова ввести санкции против России, в том числе выслать российских дипломатов и отказать во въездных визах людям, близким к российскому руководству.