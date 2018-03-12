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Украина собирается построить в Австралии космодром

Наталья Жуковская
10:54 12.03.2018
Из плюсов такого строительства, Украина называет обслуживание азиатских партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия.
Фото: Pixabay

Государственное космическое агентство Украины планирует построить космодром на западе Австралии, сообщает издание The West Australian, отметив, что предложение от Киева поступило еще в 2016 году.

По словам посла страны в Австралии Николая Кулинича, у Украины «большой опыт в глобальной космической гонке».

«Это предложение очень реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если у Австралии есть земля, которую можно использовать», — цитирует Кулинича издание.

На Украине подчеркнули, что для возведения космодрома нужен участок земли, площадь которого составит от пяти до семи тысяч кв. м., желательно недалеко от авиабазы Кертин на западе Австралии.

Киев уже даже посчитал во что обойдется строительство. По мнению украинских специалистов, для начала нужно всего 500 тысяч долларов. А экономическая оценка целесообразности строительства Киев может подготовить в течение двух лет.

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