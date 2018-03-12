Юрий Лоза заявил, что знал юношу, которого загрызли собаки в Подмосковье

Российский певец Юрий Лоза рассказал в своем Facebook, что юноша, которого загрызли собаки в поселке Курсаково в Подмосковье, был молодым человеком его племянницы.

По словам певца, он «просто отказывается поверить» в произошедшее.

«Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьёй. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное», — написал Лоза.

По словам артиста, он всегда выступал против разведения крупных собак в тех местах, где в этом нет жизненной необходимости, и выразил надежду, что этот случай «спустят на тормозах».

Ранее в Истринском районе был найден 19-летний парень, которого загрызли собаки. Его тело было в характерных рваных ранах.