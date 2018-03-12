В Европарламенте призвали не согласные с санкциями против РФ страны прибегнуть к вето

Страны Евросоюза, не согласные с политикой санкций в отношении России, должны прибегнуть к вето в Европейском совете.

С таким заявлением выступил заместитель председателя Европарламента, а также видный деятель влиятельного итальянского «Движения 5 звезд» Фабио Массимо Катсалдо.

«Мы убеждены, что эти санкции не сыграли никакой положительной роли в продвижении к прагматичному разрешению разногласий, которые возникли между ЕС и Российской Федерацией. Мы считаем, что необходимо вновь запустить откровенный переговорный процесс, в ходе которого и одна, и другая сторона искренне заявили бы о своих интересах в игре и о взаимных позициях. Таким образом можно было бы также способствовать окончательной деэскалации конфликта на Украине», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Катсалдо, санкции нанесли ущерб торговым отношениям между Евросоюзом и Россией. Вместе с тем он подчеркнул, что никаких переговорных преимуществ санкции не принесли.

Катсалдо заявил, что верным решением будет начать диалог с Россией для преодоления «холода» в отношениях, который возник в последние годы.

Согласно результатам очередных парламентских выборов, которые состоялись 4 марта, антисистемное оппозиционное «Движение 5 звезд» заручилось поддержкой более 32% избирателей, в связи с чем стало первой партией Италии.

Отношения России и западных стран стали ухудшаться после ситуации на Украине и вокруг Крымского полуострова. Запад обвинил РФ во вмешательстве, а также ввел против страны санкции. В ответ на это в Москве заявили, что разговаривать с российской стороной на языке санкций контрпродуктивно, после чего в России был взят курс на импортозамещение.