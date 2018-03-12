Умер известный британский комик Кен Додд

Британский комик и актер Кен Артур Додд скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание The Guardian со ссылкой на его агента Роберта Холмса.

По словам агента актера, он умер от инфекционного заболевания грудной клетки. Около двух недель назад его госпитализировали в одно из медицинских учреждений.

Агент также рассказал, что комик два дня назад вступил брак со своей возлюбленной Энн Джонс, отношения с которой длились более 40 лет.

Кен Додд снялся в 33 фильмах в период с 1963 по 1999 годы. Наиболее известными картинами с его участием можно назвать «Алиса в Стране чудес» и сериал «Доктор Кто».