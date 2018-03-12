В понедельник воздух в Москве прогреется до нуля

В понедельник, 12 марта, в столице температура воздуха поднимется до нуля, сообщили эксперты «Гидрометцентра» на сайте ведомства.

В Москве будет небольшой снег и от -1 до +1 градуса по Цельсию. Ветер южный 3–8 метра в секунду. Атмосферное давление при этом будет фиксироваться на уровне 753 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет от -3 до +2 градусов.