В Сети высмеяли утонувший в грязи палаточный лагерь ВСУ
В Сети подшучивают над Украинской армией из-за того, что недавно страна получила статус страны-аспиранта НАТО, при этом палаточный городок ВСУ на военном полигоне «Широкий лан» в Николаевской области утонул в грязи.
Фото: Юлия Витязева / twitter
Фотографии места дислокации военных появились в Сети и сразу вызвали бурю негодования у жителей Украины.
Полигон Широкий Лан.Страна-аспирант НАТО😉 pic.twitter.com/eVkDiuAiYZ— Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 марта 2018 г.
«Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны», — написала на своей странице в Facebook участник боевых действий в Донбассе Юлия Матвиенко.
«Уютненько. Для свиней в самый раз», - пишет пользователь.
«Как животных в болото загнали, а сами по баням и по бабам. Ни**ра не поменялось», - негодует третий.
В 56-й отдельной мотопехотной бригаде при этом заявляют, что условия действительно тяжелые, «но не критичные». По словам командования, в каждой палатке есть буржуйки, военным исправно выдают дрова, хорошо кормят, а проходы засыпали щебнем.