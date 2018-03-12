В Сети высмеяли утонувший в грязи палаточный лагерь ВСУ

Фотографии места дислокации военных появились в Сети и сразу вызвали бурю негодования у жителей Украины.

«Ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже пятый год войны», — написала на своей странице в Facebook участник боевых действий в Донбассе Юлия Матвиенко.

«Уютненько. Для свиней в самый раз», - пишет пользователь.

«Как животных в болото загнали, а сами по баням и по бабам. Ни**ра не поменялось», - негодует третий.

В 56-й отдельной мотопехотной бригаде при этом заявляют, что условия действительно тяжелые, «но не критичные». По словам командования, в каждой палатке есть буржуйки, военным исправно выдают дрова, хорошо кормят, а проходы засыпали щебнем.