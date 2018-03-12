Киев намерен принудить жителей ДНР и Крыма просить прощения у Украины

В Верховной раде Украины подготовили законопроект, который обяжет жителей Крыма и Донбасса «просить прощения» у Киева. Об этом экс-депутат ведомства Андрей Сенченко на своей странице в Facebook.

Законопроект получил название «О прощении». Он коснется тех, кто якобы действует в интересах «государства-агрессора», под которым политик подразумевает Российскую Федерацию.

В одной из статей Сенченко жителям Крымского полуострова и Донбасса предлагается «признать свою вину, раскаяться и принести прощение за совершенные преступления».

Политик также предложил альтернативу уголовному наказанию – Сенченко предложил ограничить в гражданских правах всех «раскаявшихся». В частности, экс-депутат Рады предложил им запретить деятельность в украинских органах власти, а также участвовать в выборах.

Ранее сообщалось, что Крым готовит десятки исков против Украины в ЕСПЧ.