Пять стран Европы выступили против «Северного потока-2»

В воскресенье, 11 марта, в Литве было подписано обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода «Северный поток-2». Документ подписали уже пять государств – Литва, Латвия, Польша и ранее Украина и Молдавия, сообщает пресс-служба спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса.

«Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС», — сказано в обращении.

По мнению лидеров указанных пяти стран, российский газопровод – это, конечно, коммерческий проект, но он также является политическим инструментом, направленным якобы на зависимость Евросоюза от одного источника энергии.

По словам Пранцкетиса, решение о строительстве «Северного потока-2» политически мотивировано, и основанием для него стал отказ от транзита газа через Украину.