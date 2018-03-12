Эксперты составили топ-6 лайфхаков для начинающих водителей

Лидером топ-6 стал совет по правильной настройке зеркала заднего вида. По мнению экспертов, его нужно установить с учетом захвата части кузова, чтобы избежать или свести к минимуму «слепые» зоны.

Эксперты считают, что прочувствовав габариты своей машины, можно избежать многих повреждений, появляющихся, как правило, во время парковки или объезда ям. Для этого водителям советуют несколько раз проехаться по пластиковой бутылке. Это, говорят эксперты также поможет узнать точное месторасположения колес.

Также они советуют проезжать по лужам на малой скорости. Для высушивания тормозной системы, нужно при нажатии на педаль газа несколько раз прокачать тормоз.

Важным моментом эксперты считают внимательное отслеживание поведения других участников дорожного движения, особенно, если впереди находится грузовик или автомобиль, превосходящий габариты вашего авто. Если транспортное средство, расположенное спереди, тормозит, значит водитель пропускает пешехода или объезжает аварию. Наблюдательность позволит избежать мелких ошибок на трассе.

В конце списка оказались советы по эксплуатации авто. В частности, начинающим водителям советуют регулярно использовать кондиционер и ручной тормоз, это продлит срок службы оборудования. Только при сильных морозах рекомендовано избегать постановки ТС на «ручник».