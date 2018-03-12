Крепость на гусеницах и летающий танк: боевые машины, которые никогда не воевали

Многие из решений, впервые реализованных в опытных танках, позволили уравнять шансы боевых машин на поле боя и превратить встречный удар двух армий в битву не только людей, но и технологий.

Британская коробочка

Практически сразу после оценки боевой эффективности противотанковых орудий и изучения опыта «охоты» на бронетехнику противника в СССР, США и Великобритании стартовали работы по созданию противотанковых самоходных артиллерийских установок, способных поражать танки и другую бронированную технику противника на максимально возможной дальности.

Для борьбы с танками противника британские специалисты спроектировали САУ FV4004 Conway, которой, согласно планам британских военных, предстояло бороться с наиболее защищенными советскими танками, такими как ИС-3. Для удобства разработки противотанковой самоходки создатели 120-мм орудия L1A1 решили не создавать новое шасси, а просто разместили орудие на базе танка Centurion - благодаря этому решению разработчики боевой техники сняли с себя массу проблем, связанных, прежде всего, с серийным производством машин этого типа, и практически «с ходу» получили шанс начать обучение экипажей одновременно со сборкой бронетехники на заводах.

Согласно расчетам британских штабов, Conway должен был поражать советские танки с дистанции более километра - для этих целей, с учетом бронирования первых послевоенных танков, 120-мм орудие вполне подходило, однако массивная пушка, из-за которой башня САУ Conway приобрела характерный квадратный силуэт, на определенном этапе просчетов будущих столкновений перестало устраивать британских военных.

После перерасчета и глубокого изучения тактики боевого применения советских танков было решено установить на гусеничное шасси новую пушку со снарядами повышенного могущества. Для этих целей была создана самая крупная противотанковая пушка - 183-мм L4, способная с двух километров «доставать» самые защищенные машины того времени. После провала с испытаниями FV215 - первого танка-носителя орудия такого калибра, британскими разработчиками было принято решение разместить 183-мм орудие и специально спроектированную под него башню на базе все того же танка Centurion.

Новая САУ получила название FV4005, однако внешним видом напоминала скорее гибрид средневековой крепости, чем средство для борьбы с танками противника. Между тем первая версия САУ получилась вполне современной - в боевом отделении появился механизм заряжания и система «экспресс-загрузки» снарядов после отстрела боекомплекта. Однако позднее, в целях удешевления конструкции и ускорения запуска производства была создана вторая, упрощенная версия САУ FV4005, в которой вместо автоматики подачей боеприпасов занимались двое заряжающих. Именно эта машина и принимала участие в испытаниях, стрельбах и проверках способностей техники участвовать в боевых действиях.

Повоевать британским тяжеловесам не удалось - в конце 50-х после оценки боевой эффективности было решено менять громоздкие и уязвимые для огня противника гусенично-башенные конструкции на легкие противотанковые ракетные комплексы. Проект сверхтяжелой САУ массой более 60 тонн сначала был заморожен, а затем отправлен в утиль как «не соответствующий условиям войн будущего».

Нестандартный подход

Несмотря на то, что особенными военными успехами французская армия образца 40-х и начала 50-х годов похвастаться не могла, именно специалистам этой страны удалось спроектировать и испытать наиболее любопытную с технической точки зрения бронетехнику.

Одной из наиболее удачных попыток специалистов пятой республики войти в клуб обладателей бронетехники с расширенными огневыми возможностями стал танк AMX-50, создание которого превратилось в своеобразный ответ на уже раскрывшие свой потенциал танки из Германии и СССР.

Конструкция немецких танков «Тигр» и «Пантера» изучалась французскими специалистами с особой тщательностью - закономерным итогом пристального внимания к немецкой бронетехнике стал не только выбор орудия с относительно крупным калибром, но и «шахматная» схема размещения крупных опорных катков.

В начале 1950 года танк AMX-50 получил новое орудие калибром 100-мм, установленное в качающейся башне, а еще через два года по итогам испытаний и изучения огневого воздействия на все типы целей была построена экспериментальная версия танка AMX-50 массой почти в 60 тонн и противотанковой 120-мм пушкой.

Заметно прибавивший в массе относительно исходного танка бронированный «монстр» практически сразу показал себя не с лучшей стороны - проблемы с подвижностью и надежностью двигателя не позволяли экипажу машины в случае необходимости быстро выходить из-под огня. Другой особенностью машины стал высокий профиль, благодарить за который следует разработчиков орудия и башни, заметно выделявший машину на фоне ландшафта и превращавший боевую технику в отличную мишень.

В 1953 году на испытаний отправился один из самых защищенных танков AMX-50, предназначенных для истребления бронетехники противника, но ключевые проблемы, доставлявшие французским инженерам регулярную головную боль так и не были решены.

К 1957 году разработчики AMX-50 решили принять неизбежное и смириться с недостатками конструкции вроде избыточной массы и проблемных двигателей. От попыток создать средний танк французские танкостроители перешли к главной задаче десятилетия - созданию национального тяжелого танка с серьезным противотанковым орудием.

В 1958 году на свет появился AMX-50 Surbaisse - танк с заниженным силуэтом и массой почти в 58 тонн. Завершить создание полноценного боевого танка французские специалисты так и не смогли - бронирование машин, даже в самых защищенных версиях, не могло позволить AMX-50 выйти победителем из схватки с советскими танками, а к проблемам с двигателем и электрикой добавились неприятности с подвеской, элементы которой ломались после каждого рейда по бездорожью. В итоге базовый танк АМХ-50 вместе со всеми модификациями перестал отвечать представлениям французских военных о современной боевой технике, и в скором времени после первых испытаний проект был целиком закрыт.

«Лидерами послевоенного танкостроения оказались Соединенные Штаты и СССР. Остальные, включая британцев и французов, оказались на обочине. Они страдали от нехватки технологий и ресурсов. Создать такие машины на бумаге они были способны, но до практической реализации эти проекты так и не довели. И до уровня немецкой и советской техники, в конечном счете, так и не добрались», - отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

Та же незавидная участь постигла и другой уникальный французский проект - 60 тонную САУ истребитель-танков Foc», которую создали на базе АМХ-50. При этом Foch оказалась наиболее продвинутой в техническом отношении тяжелых боевых машин - корпус САУ имел противоснарядное бронирование, а в передней части была расположена 120-мм противотанковая пушка с превосходной баллистикой.

Летающий танк

Наиболее смелым подходом к экспериментам над боевыми машинами отличались советские инженеры. Кроме попыток «поиграть» с бронированием и тестированием перспективных орудий, значительная часть исследований была направлена на возможность танков передвигаться по любой, в том числе, труднопроходимой местности.

В 1959 году отечественными специалистами был построен так называемый «лунный» танк - «Объект-279». Этот танк практически ничем не отличался от боевых машин с классической компоновкой - башня, 130-мм орудие, двигатель и трансмиссия в корме. Предназначение машины можно было угадать лишь при взгляде на ходовую часть - вместо двух массивных траков по левому и правому борту на боевую машину смонтировали четыре гусеничных ленты.

Такая конструкция должна была повысить проходимость машины и позволить танковым частям сухопутных войск прорывать оборонительные позиции противника, «перемалывая» большую часть заградительных сооружений. Предполагалось, что машину можно будет использовать и в специальных операций по прорыву к позициям противника через заболоченные и непроходимые участки местности с глубоким рыхлым снегом. Однако недостаток у танка, больше похожего на луноход тоже имелся - ремонт и обслуживание ходовой машины в полевых условиях были сложны и требовали большого количества времени. Это обстоятельство, во многом, и повлияло на отказ от продолжения работ над уникальным проектом.

Однако от разработки боевой машины повышенной проходимости полностью отказываться не стали - уже в 1961 году в металле был реализован ходовой макет техники принципиального иного типа. Помимо обычных гусеничных лент легкий танк «Объект-760» получил массивную воздушную подушку, с помощью которой 6-тонная боевая машина могла «проскакивать» не только через болота, но и небольшие водоемы.

Небольшое давление воздушной подушки на грунт позволяло решить и другую важную проблему - машина оказалась способна в буквальном смысле слова «пролетать» минные поля, позволяя проводить диверсионные операции в тылу ничего не подозревающего противника.

«Несмотря на то, что недостатки в виде посредственного бронирования и слабых огневых возможностей, которыми пожертвовали в пользу небольшой массы и подвижности, по сути закрыли путь для машины в войска, сама идея применять машины на воздушной подушке в рамках разведывательных и диверсионных операций подтвердила право на жизнь и позднее была реализована. Правда уже в интересах флота - в конструкции десантных кораблей на воздушной подушке», - отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» кандидат технических наук, историк Андрей Борисов.

Уникальный проект чуть позже достали из архива и по уже реализованным чертежам был спроектирован и построен еще один уникальный образец - опытный танк «Объект 8М-906», созданный на базе плавающего танка ПТ-76 и вооруженный противотанковой пушкой.

Вымирающий вид

Идея создания сверхтяжелых танков в полной мере была реализована на практике американскими военными, заказавшими разработку огромной боевой машины, способной проводить не столько наступательные, сколько осадные операции. К выводу о пользе присутствия такой техники в войсках американские военные пришли после изучения боевых действий в Европе, и, в частности, немецких укрепленных районов, для штурма которых требовались значительные силы и средства.

К 1944 году уникальные бронированные монстры, получившие название Т-95, были готовы, однако внешний вид и характеристики машины порождали не только ужас в лицах гражданских и военных специалистов, но и огромную массу вопросов, связанных с тем, каким образом такая машина будет воевать в Европе.

Единственным достоинством танка Т-95 считалось бронирование - 305-мм стали могли выдержать попадания практически всех боевых машин времен Второй Мировой, а также большинства противотанковых орудий. Принять участие в боевых действиях Т-95 так и не успел, однако историки, а также эксперты в области бронетехники отмечают, что участие машины с массой почти в 100 тонн было под вопросом еще на этапе разработки.

Главной проблемой машины была невысокая скорость - всего 10 километров в час. Массивная конструкция, вооруженная 105-мм пушкой могла не просто лишить сухопутные войска поддержки огнем, но и в целом представляла из себя скорее мишень для безопасной практики артиллерийских расчетов, чем средство для разрушения укрепленных объектов противника.

Т-95 так и не вписался в концепцию использования сухопутных войск США - всего две построенных машины после испытаний на дальность хода и надежность систем были закрыты на площадках, которые уже никогда не покидали.

Ни в одной другой стране мира подобных экспериментов не проводили - изучение немецкого тяжелого вооружения, в частности, тяжелых осадных орудий, доставка которых до места боевого применения была возможна лишь посредством железных дорог показал, что сложностей с эксплуатацией вооружений такого типа значительно больше, чем практических результатов от их применения. После завершения Второй Мировой последние образцы такой техники из перспективного чудо-оружия превратились в представителей вымирающих видов вооружений, занявших свои места не на базах хранения, а в музеях.