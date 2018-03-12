Санкт-Петербург стал единственным российским городом, где спасают редких черепах

Марина Хлебникова теперь лечит и выпускает их на волю. Хлебникова может внешне определить некоторые недуги животного. Для более детального анализа состояния черепах она использует, например, МРТ.

«Причина №1 гибели рептилий в условиях квартир – это адское содержание. Содержат на полу, без ультрафиолета. Представьте, шла она спокойно у себя в степи, вдруг рука контрабандиста хвать, мебельным скотчем ее перевязал и в мешок», - рассказала герпетолог Марина Хлебникова.

Тысячи «краснокнижных» черепах нелегально ввозят в Россию из Казахстана и Узбекистана. Немалая их часть погибает еще в дороге, остальные мучаются в неприспособленных террариумах, хотя могут жить по 50 лет.

Марина Хлебникова – в недавнем прошлом капитан МВД - не смогла остаться равнодушной. Бросила работу, выучилась на профессионального герпетолога и посвятила всю свою жизнь спасению рептилий. Она организовала целый приют для спасенных ею черепах. Брошенных и больных несут ей, потому что знают, что таких спасителей рептилий в России – единицы.

Марине Хлебникова намерена добиться ограничения продажи экзотических животных в России, привить культуру их содержания, чтобы каждый владелец действительно отвечал за своего питомца. Пока же она успешно борется с нелегальной продажей рептилий. С ее подачи уже закрыли несколько зоомагазинов.

«Молва разошлась очень быстро, у торгашей сарафанное радио хорошо работает и теперь если вы позвоните в любой магазин в Санкт-Петербурге и спросите, могу ли я купить у вас сухопутную черепаху? То хозяин скажет, вы разве не знаете, это красная книга», - подчеркнула Марина Хлебникова, отметив, что это ее заслуга.

После реабилитации и лечения всех спасенных питомцев она отвозит к своим единомышленникам в своеобразный заповедник под Геленджик. Где рептилий отпускают на волю. За 5 лет она привезла сюда больше пяти сотен черепах.