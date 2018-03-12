Робот установил новый рекорд по сборке кубика Рубика

Новый рекорд по сборке легендарной головоломки кубик Рубика удалось установить роботу, который собрал игрушку всего за 0,38 секунды.

Аппарату удалось получить изображение кубика всего за треть секунды, после чего робот распознал цвета и выбрал наиболее оптимальное решение для решения задачи.

По словам разработчиков, роботу сложнее всего было различить цвета, а именно – красный от оранжевого. Видео было опубликовано на YouTube.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году и принадлежал аппарату компании Infineon, который решил головоломку за 0,637 секунды.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает популярность видео, на котором один из пользователей собирает самый большой в мире кубик Рубика.