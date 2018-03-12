В Госдуме предложили реже сажать несовершеннолетних в тюрьму - СМИ

Депутаты Госдумы рассматривают возможность смягчения наказания за преступления для несовершеннолетних. Соответствующее заявление сделала вице-спикер ГД РФ Ирина Яровая.

«Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание — исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», - приводит газета «Известия» слова Яровой.

Вице-спикер Госдумы отметила, что уголовное преследование и судимость приводят к рецидиву, в результате чего «деформация личности только усугубляется».

«Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление», — добавила Ирина Яровая.

При этом она подчеркнула, что речь будет идти о подростках, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Сейчас по решению суда, уголовные меры наказания могут быть заменены воспитательными, однако на практике это случается приблизительно в 6% случаев.