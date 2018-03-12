Под Херсоном военнослужащие ВМС Украины подрались с местными жителями

В Херсонской области недалеко от поселка Новая Збурьевка произошла массовая драка между местными жителями и военнослужащими украинской армии.

Как сообщает пресс-служба военно-морских сил Украины на своей странице в соцсети Facebook, массовая драка началась после того, как гражданские якобы избили военнослужащего. В сообщении отмечается, что после случившегося нетрезвые местные жители приехали на автомобиле к военному объекту, где стали агрессивно себя вести и высказываться в адрес военных нецензурной бранью.

По данным ВМС Украины, телесные повреждения в результате конфликта получили как гражданские лица, так и военнослужащие. По факту произошедшего проводится служебная проверка. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.