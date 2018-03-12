Не менее 16 человек стали жертвами удара молнии по церкви в Руанде

По меньшей мере 16 человек погибли и десятки были ранены в результате удара молнии по церкви в Руанде.

Как пишет Mena FN, ссылаясь на местные власти, трагический инцидент произошел в населенном пункте Нярюгуру на юге страны. По данным издания, большинство погибших скончались на месте, еще 140 человек были доставлены в лечебные учреждения.

В материале отмечается, что другим ударом молнии в этом же районе был убит еще один человек.