Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Не менее 16 человек стали жертвами удара молнии по церкви в Руанде

Роман Захаров
04:55 12.03.2018
В результате инцидента в больницы были доставлены 140 человек.
Не менее 16 человек стали жертвами удара молнии по церкви в Руанде
Фото: pixabay.com

По меньшей мере 16 человек погибли и десятки были ранены в результате удара молнии по церкви в Руанде.

Как пишет Mena FN, ссылаясь на местные власти, трагический инцидент произошел в населенном пункте Нярюгуру на юге страны. По данным издания, большинство погибших скончались на месте, еще 140 человек были доставлены в лечебные учреждения.

В материале отмечается, что другим ударом молнии в этом же районе был убит еще один человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Европарламенте призвали не согласные с санкциями против РФ страны прибегнуть к вето
Дата12.03.2018, 10:18
В Европарламенте призвали не согласные с санкциями против РФ страны прибегнуть к вето
Минобороны показало зрелищные кадры стрельбы снарядами «Краснополь» из «Мста-С»
Дата12.03.2018, 08:13
Минобороны показало зрелищные кадры стрельбы снарядами «Краснополь» из «Мста-С»
Россиянки Румянцева и Миленина победили на Паралимпиаде-2018 в лыжной гонке на 15 км
Дата12.03.2018, 08:45
Россиянки Румянцева и Миленина победили на Паралимпиаде-2018 в лыжной гонке на 15 км
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
Дата11.03.2018, 14:00
Оружие возмездия: как Россия намерена отвечать на новые вызовы и угрозы своей безопасности
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
08:52 В стране и мире
Пять стран Европы выступили против «Северного потока-2»
07:57 Армия
Видео
Ка-52 «Аллигатор» испытали «в бою» пилоты ЗВО
05:51 Армия
Видео
В Минобороны сообщили о скором начале утилизации ракет «Сатана»
05:11 В стране и мире
Под Херсоном военнослужащие ВМС Украины подрались с местными жителями
02:12 В стране и мире
Ткачев назвал причины низкого спроса на турецкие помидоры в России
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ Видео
Снайперы ДНР научили их бегать: опубликовано видео панических перебежек бойцов ВСУ
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.