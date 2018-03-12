Правительство прорабатывает вопрос маркировки пивной продукции в РФ – СМИ

Правительство РФ занимается проработкой вопроса маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на протокол совещания, которое прошло 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра Хлопонина.

Согласно документу, профильным ведомствам поручено сформировать свои предложения до 26 апреля текущего года.

Как сообщили изданию в аппарате Александра Хлопонина, говорить о принятии окончательного решения можно будет лишь после разработки предложений.

В материале газеты отмечается, что введение маркировки поможет решить проблему с отчетностью производителей и продавцов пива, а также сможет гарантировать потребителям, что в магазинах будут продаваться только легальные напитки.